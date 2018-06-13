В Кривом Роге родители снимали в порно собственную 4-летнюю дочь

В Кривом Роге Днепропетровской области полиция разоблачила семейную пару, которая создавала порнографические материалы с участием своей 4-летней дочери и продавала эти записи через Интернет.

Как сообщает в среду департамент коммуникации Национальной полиции Украины, супружеская пара – 29-летний мужчина и его 30-летняя жена, выходцы из Кавказского региона – использовала свою 4-летнюю дочь, вступая с ней в половые сношения и фиксируя это на видео.

"После того, что делала со своей дочерью задержанная, ее невозможно назвать мамой", - отметил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По информации полиции, продажа записанных с участием малолетней девочки видеофайлов происходила в анонимном сегменте Интернета – злоумышленники предлагали "клиентам" пересмотреть или купить порновидео, заплатив за это криптовалютой.

"Полицейские установили ник-нейм, который использовали злоумышленники для загрузки файлов порнографического содержания. По оперативной информации, последние загрузки файлов этим пользователем были осуществлены несколько суток назад", - сказано в сообщении.

Полицейские провели санкционированные обыски в квартире, которую арендовали злоумышленники в г.Кривой Рог Днепропетровской области. По результатам обыска изъята компьютерная и видеотехника, которую супруги использовали для создания и распространения порнографических файлов, а также мобильные телефоны.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.4 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.