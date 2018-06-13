События

14:34 13.06.2018

Украинские спасатели готовятся к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны

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Украинские спасатели готовятся к разминированию затонувшего судна с боеприпасами времен Второй мировой войны

Главное управление ГСЧС Украины в Херсонской области сообщает о начале подготовительных работ по разминированию затопленного судна с боеприпасами времен Второй мировой войны, ранее обнаруженного в Ягорлыцком заливе в Голопристанском районе Херсонской области.

"12 июня группой пиротехнических работ и специальных водолазных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения областной ГСЧС… осуществлен переход экспедиционным судном "Снег" по маршруту г.Херсон - Ягорлыцкий залив и начаты подготовительные работы по проведению разминирования затопленного судна", - сообщается на странице Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области.

Как отмечается в сообщении, работы проводятся, в частности, во исполнение распоряжения главы Херсонской областной государственной администрации от 5 марта 2018 года №162 "О мерах по разминированию судна с боеприпасами времен Второй мировой войны, обнаруженного на территории Голопристанского района в Ягорлыцком заливе".

Ягорлыцкий залив - мелководный залив, глубина не превышает 5м. Находится на севере Черного моря между полуостровами Ягорлыцкий Кут и Кинбурнский, омывает побережья Николаевской и Херсонской областей. В 2008 году на дне залива были обнаружены остатки древнегреческого поселения VII века.

Теги: #гсчс
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