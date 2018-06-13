События

14:33 13.06.2018

Жданов призывает министров спорта стран-участников ЧМ-2018 бойкотировать соревнования на политическом уровне

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Жданов призывает министров спорта стран-участников ЧМ-2018 бойкотировать соревнования на политическом уровне

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призывает министров спорта стран-участников Чемпионата мира по футболу 2018 года, проведение которого состоится на территории РФ, бойкотировать соревнования на политическом уровне.

"Написал письма на (имя – ИФ) всех министров, ответственных за спорт, из тех 35 стран, чьи команды заявлены для участия в чемпионате мира в стране-агрессоре России. Обращаюсь к своим коллегам с просьбой бойкотировать эти соревнования на политическом уровне", - написал И.Жданов на своей странице в социальной сети Facebook.

В письме министр отмечает, что, учитывая многочисленные грубые нарушения Россией устава ООН и международного права, страны должны адекватно и активно реагировать на российскую политику агрессии, оккупации, вмешательства во внутренние дела суверенных государств и широкомасштабные нарушения прав человека в РФ и на оккупированных ею украинских территориях Крыма и Донбасса.

"Кроме того, санкции против России, такие как отстранение олимпийской сборной Российской Федерации от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, свидетельствуют об официальном признании международным сообществом и ВАДА фактов нарушения Россией международного антидопингового законодательства", - добавил И.Жданов.

По его мнению, российская пропаганда использует ЧМ-2018 для продвижения идеи вернуться к "бизнесу как обычно".

И.Жданов подчеркнул, что в настоящее время более 60 граждан Украины незаконно содержатся по сфабрикованным и политически мотивированными обвинениями в РФ и на территории временно оккупированного Крыма, подвергаются пыткам и лишены надлежащей медицинской помощи.

"Олег Сенцов - выдающийся украинский кинорежиссер, осужденный в РФ к 20 годам колонии по сфабрикованным обвинениям в терроризме, и активист из оккупированного Россией Крыма Владимир Балух объявили голодовку в знак протеста против российских политических преследований, и прекратят его только после освобождения украинских политзаключенных. Их жизнь сейчас в опасности", - добавил он.

Министр уверен, что преступления РФ против Украины и демократического мирового порядка требуют более решительного и эффективного реагирования со стороны международного сообщества.

"В связи с этим, призываю вас бойкотировать Чемпионат мира по футболу 2018 в Российской Федерации", - резюмировал И.Жданов.

Теги: #чм_2018 #жданов
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