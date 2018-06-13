В Харькове неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка и забрали деньги

Утром в среду неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка, расположенный на ул.Краснодарской в Харькове и забрали из него деньги.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в Немышлянский ОП города около 4:00.

"В результате происшествия никто из граждан не пострадал. По заключению специалистов взрывотехнического управления областного главка полиции, злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство. Неизвестные завладели денежными средствами, сумма которых устанавливается", - говорится в сообщении.

Информация о случившемся внесена в журнал единого учета заявлений и правонарушений Немышлянского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и причастных к происшествию.