События

08:37 13.06.2018

Трамп подтвердил, что приостанавливает проведение военных учений в районе Корейского полуострова

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Трамп подтвердил, что приостанавливает проведение военных учений в районе Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова не будут проводиться, пока ведутся переговоры о денуклеаризации КНДР.

"Мы не собираемся проводить военные игры, пока ведем честные переговоры (с Северной Кореей - ИФ)", - сказал президент в интервью телеканалу Fox News.

Ранее Д.Трамп объявил об этом на пресс-конференции по итогам саммита США-КНДР в Сингапуре во вторник.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра выразил недоумение в связи с этим заявлением Д.Трампа.

"Мы хотели бы добиться понимания этого между Японией, США и Южной Кореей", - цитируют заявление министра японские СМИ.

Он подчеркнул, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" для обеспечения безопасности в Восточной Азии.

И.Онодэра подчеркнул, что Япония продолжит проведение совместных с США военных учений и реализацию планов укрепления обороны в условиях возможного удара по ее территории северокорейскими баллистическими ракетами.

Теги: #сша #учения #прекращение #трамп
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