Из-за непогоды в 7 областях Украины обесточены 238 населенных пунктов

Вследствие осложнения погодных условий обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях Украины, на Закарпатье повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"12 июня в результате осложнения погодных условий (град, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 238 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Хмельницкая - 61 н.п., Львовская - 59 н.п., Черновицкая - 48 н.п., Закарпатская - 42 н.п., Винницкая - 20 н.п., Черкасская - 5 н.п., Киевская - 3 н.п.", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В информации подчеркивается, что в Иршавском и Тячевском районах Закарпатской области повреждены кровли 194 частных домов и 22 объектов социального назначения в восьми населенных пунктах.