В Пентагоне назвали итоги саммита США-КНДР первым шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова

Итоги саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре являются первым шагом на пути к полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, считают в Пентагоне.

"Пентагон полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия с Северной Кореей. Наши союзы остаются нерушимыми и обеспечивают мир и стабильность в регионе", - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Даны Уайт.

По ее словам, итоги саммита - "первый шаг на пути к полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова и свободного и открытого индо-тихоокеанского региона".