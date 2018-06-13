События

07:33 13.06.2018

За минувшие сутки на Донбассе один военный погиб, с начала текущих двое ранены

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За минувшие сутки на Донбассе один военный погиб, с начала текущих двое ранены

За прошедшие сутки боевики 32 раза открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, один военнослужащий погиб, с начала текущих зафиксировано 7 обстрелов и двое раненных, сообщает пресс-центр Операции.

"Российско-оккупационные войска 32 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 9 раз применяли минометы калибров 120-мм и 82-мм (…) Сегодня, в течение ночи 13 июня, враг 7 раз нарушал режим тишины из них 3 раза применяя вооружение запрещенное минскими договоренностями вблизи населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка. Во время боя были ранены двое наших военнослужащих", – говорится в сводке по состоянию на 7:00 среды, обнародованной на странице ООС в Facebook.

Боевые действия продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, (Луганская обл.). На горловском направлении обстрелы зафиксированы в районе населенного пункта Луганское. Также боевики активизировались на донецком направлении вблизи Новотроицкого. Не прекращаются бои на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Гнутово, Водяное и Лебединский.

В сводке подчеркивается, что во время боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий ВСУ погиб.

По данным украинской разведки, во вторник вечером была уничтожена боевая бронированная машина боевиков. Всего за сутки было уничтожено 5 и ранены 4 боевика.

Теги: #оос #сводка #украина
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