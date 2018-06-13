Правоохранителю, который передал арестованное имущество посторонним лицам, сообщений о подозрении

Киевскому следователю полиции, который незаконно передал арестованное имущество на сумму почти 1,8 млн грн посторонним лицам, сообщений о подозрении, сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

"Прокуратурой г.Киева сообщено о подозрении следователю следственного отдела Оболонского УП ГУ ЧП в г.Киеве, который превышая свои служебные полномочия, противоправно передал арестованное имущество третьим лицам, нанеся более 1,8 грн убытков компании-владельцу", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, к работнику полиции, проводившему расследование в уголовном производстве по факту покушения на получение суммы бюджетного возмещения должностными лицами, обратилось лицо с предложением незаконного завладения арестованным имуществом, которое фигурировало в указанном производстве.

"Следуя заранее разработанному преступному плану и имея на руках разрешение суда только на осмотр товарно-материальных ценностей, следователь безосновательно исключил из складского помещения 42 деревянных ящика с оборудованием для газоперекачивающих агрегатов, принадлежали частной компании, и передал их третьим лицам", – сказано в сообщении.

Вследствие указанных противоправных действий согласно заключению эксперта по результатам проведения судебной товароведческой экспертизы, частной компании был нанесен ущерб на сумму почти 1,8 млн грн.

Правоохранителю сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины и по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.