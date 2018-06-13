Станции "Крещатик", "Оболонь", "Олимпийская" и "Выдубичи" закрыли из-за сообщений о минировании

Ряд станций Киевского метрополитена в ночь на среду закрыли для пассажиров в связи с проверкой анонимного сообщения о минировании, сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

"Сегодня в полицию поступили анонимные сообщения о заминировании четырех станций киевского метро, в частности "Крещатик", "Оболонь", "Олимпийская" и "Выдубичи". Проводится проверка", – говорится в сообщении на странице метрополитена в Фейсбук.