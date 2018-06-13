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03:47 13.06.2018

Трамп заявил, что в Сингапуре достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации КНДР

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Трамп заявил, что в Сингапуре достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что "отлично поладил" с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в ходе саммита в Сингапуре, и сообщил о достижении прогресса в денуклеаризации КНДР.

"Возвращаюсь домой из Сингапура после по-настоящему удивительного визита. Был достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации Северной Кореи", - написал Д.Трамп у себя в микроблоге в "Твиттере".

Он сообщил, что "отлично поладил с Ким Чен Ыном, который хочет прекрасных свершений для своей страны".

"Как я уже сказал ранее, каждый может развязать войну, но только самый отважный может заключить мир", - отметил американский президент.

Теги: #сша #трамп #кндр #оценка
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