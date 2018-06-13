События

02:57 13.06.2018

Двум злоумышленникам, занимавшимся производством и сбытом оружия, сообщили о подозрении

2 мин читать

Двум злоумышленникам, уличенным в нелегальном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия сообщено о подозрении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

"Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении двум злоумышленникам, уличенным в нелегальном изготовлении, хранении и сбыте на территории города Киева огнестрельного оружия и боевых припасов", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В рамках досудебного следствия, правоохранителями задокументированы два факта продажи злоумышленниками оружия и патронов к нему, а именно пистолета-пулемета "ППШ" № 7863, пистолета Макарова, "Чезету" и патроны к оружию на общую сумму $4 тыс.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленники были задержаны 11 июня в понедельник в рамках совместной операции работников местной прокуратуры совместно с Подольским УП ГУ ЧП Украины в. Киеве и ГУ СБУ Украины в г.Киеве и Киевской области во время очередного сбыта огнестрельного оружия.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов производства и помещений, которые ими использовались, было обнаружено и изъято 11 единиц огнестрельного оружия, около 100 боевых патронов, 40 единиц комплектующих и оборудования для переработки и изготовления оружия и так далее", – говорится в сообщении.

Преступники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевской местной прокуратурой №7 им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Теги: #киев #оружие #подозрение #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Из-за непогоды в 7 областях Украине обесточены 238 населенных пунктов

За минувшие сутки на Донбассе один военный погиб, с начала текущих двое ранены

Четыре станции Киевского метро открыли после проверки ложного сообщения о минировании

Правоохранителю, который передал арестованное имущество посторонним лицам, сообщений о подозрении

На Хмельнитчине пресечено производство фальсифицированного алкоголя, "товара" изъято на 2 млн грн

Станции "Крещатик", "Оболонь", "Олимпийская" и "Выдубичи" закрыли из-за сообщений о минировании

На Закарпатье во вторник градом повреждены крыши почти 200 домов

Четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против РФ за незаконные выборы в Крыму

Минобразования намерено запустить Украинский индекс научного цитирования до 2019 года

Спасатели ликвидировали пожар на открытой территории в Деснянском районе Киева – ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Причиной отравления 36 школьников в Николаеве 21 мая стал случайно распыленный перечный газ

В Харькове неизвестные подорвали банкомат Ощадбанка и забрали деньги

Трамп подтвердил, что приостанавливает проведение военных учений в районе Корейского полуострова

В Пентагоне назвали итоги саммита США-КНДР первым шагом на пути к денуклеаризации Корейского полуострова

После атаки Солсбери ЕС активизировал работу по противостоянию гибридным угрозам

Трамп заявил, что в Сингапуре достигнут большой прогресс в деле денуклеаризации КНДР

Новое название Македонии будет вынесено на общенациональный референдум

Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

Парубий призвал французский бизнес не участвовать в строительстве "Северного потока-2"

НАТО и ЕС приветствуют договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА