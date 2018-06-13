Двум злоумышленникам, занимавшимся производством и сбытом оружия, сообщили о подозрении

Двум злоумышленникам, уличенным в нелегальном изготовлении, хранении и сбыте огнестрельного оружия сообщено о подозрении, – сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

"Киевской местной прокуратурой №7 сообщено о подозрении двум злоумышленникам, уличенным в нелегальном изготовлении, хранении и сбыте на территории города Киева огнестрельного оружия и боевых припасов", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник.

В рамках досудебного следствия, правоохранителями задокументированы два факта продажи злоумышленниками оружия и патронов к нему, а именно пистолета-пулемета "ППШ" № 7863, пистолета Макарова, "Чезету" и патроны к оружию на общую сумму $4 тыс.

В прокуратуре сообщили, что злоумышленники были задержаны 11 июня в понедельник в рамках совместной операции работников местной прокуратуры совместно с Подольским УП ГУ ЧП Украины в. Киеве и ГУ СБУ Украины в г.Киеве и Киевской области во время очередного сбыта огнестрельного оружия.

"Во время обысков по месту жительства фигурантов производства и помещений, которые ими использовались, было обнаружено и изъято 11 единиц огнестрельного оружия, около 100 боевых патронов, 40 единиц комплектующих и оборудования для переработки и изготовления оружия и так далее", – говорится в сообщении.

Преступники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Киевской местной прокуратурой №7 им сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Прокуратурой подготовлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.