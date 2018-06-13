Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли приглашения обменяться визитами в Северную Корею и США, пишет официальное северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын "пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время". В свою очередь Д.Трамп также пригласил северокорейского лидера в США.

"Лидеры КНДР и США, выражая уверенность в том, что такие приглашения послужат еще одним важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и США, с удовольствием приняли приглашения друг друга", - подчеркивается в сообщении.