События

01:51 13.06.2018

Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

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Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли приглашения обменяться визитами в Северную Корею и США, пишет официальное северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщении отмечается, что Ким Чен Ын "пригласил президента Трампа посетить Пхеньян в удобное время". В свою очередь Д.Трамп также пригласил северокорейского лидера в США.

"Лидеры КНДР и США, выражая уверенность в том, что такие приглашения послужат еще одним важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и США, с удовольствием приняли приглашения друг друга", - подчеркивается в сообщении.

Теги: #сша #кндр #лидеры #визиты
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