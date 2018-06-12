События

22:12 12.06.2018

На Закарпатье во вторник градом повреждены крыши почти 200 домов

1 мин читать
На Закарпатье во вторник градом повреждены крыши почти 200 домов

На Закарпатье прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Сегодня в 18:00 в результате ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли у 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района. Информация о количестве поврежденных зданий уточняется", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Также сообщается, что в 18:30 состоялось заседание штаба по ликвидации последствий непогоды Иршавской РГА.

"Жертв и травмированных в результате непогоды нет", – подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги и придворовые территории региона.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев (падений деревьев – ИФ): в Хустском (2), Тячевском (4) районах и Мукачево (1)", – резюмировали в ведомстве.

Теги: #непогода #град #украина #закарпатье
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

На Хмельнитчине пресечено производство фальсифицированного алкоголя, "товара" изъято на 2 млн грн

Четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против РФ за незаконные выборы в Крыму

Минобразования намерено запустить Украинский индекс научного цитирования до 2019 года

Истребитель ВВС F-15 потерпел крушение у берегов Японии

Боевики 32 раза открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

В больнице Лондона произошел пожар, есть пострадавшие

В Полтавской области правоохранители изъяли около двух килограммов наркотиков и уничтожили 143 дикорастущих растений конопли

В Николаеве правоохранители устанавливают причину смертей двух человек в чужой квартире

В Одесской области школьница раздавала патроны одноклассникам

За попытку ограбления в Киеве задержали четырех иностранцев

ПОСЛЕДНЕЕ

Новое название Македонии будет вынесено на общенациональный референдум

Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами

Парубий призвал французский бизнес не участвовать в строительстве "Северного потока-2"

НАТО и ЕС приветствуют договоренность Афин и Скопье о новом названии Македонии

На Донбассе во вторник погиб украинский военный

Суд снял с мэра Одессы Труханова почти все обязательства, в том числе разрешил выезжать за пределы Украины

Госавиаслужба допускает возможность изменения ограничений на полеты дронов весом до 2 кг

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Лозницы будет показан на Мюнхенском кинофестивале

Глава Минюста констатирует снижение частоты обращений украинцев в ЕСПЧ

Суд Одессы назначил домашний арест гражданам непризнанного Приднестровья, подозреваемым в заказных убийствах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА