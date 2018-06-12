На Закарпатье во вторник градом повреждены крыши почти 200 домов

На Закарпатье прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

"Сегодня в 18:00 в результате ухудшения погодных условий (град, ливни и сильный ветер) повреждены кровли у 182 жилых домов в 4 населенных пунктах Иршавского района. Информация о количестве поврежденных зданий уточняется", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

Также сообщается, что в 18:30 состоялось заседание штаба по ликвидации последствий непогоды Иршавской РГА.

"Жертв и травмированных в результате непогоды нет", – подчеркнули в ГСЧС.

Кроме того, сильные порывы ветра привели к падению деревьев на автодороги и придворовые территории региона.

"По состоянию на 18:00 зафиксировано 7 случаев (падений деревьев – ИФ): в Хустском (2), Тячевском (4) районах и Мукачево (1)", – резюмировали в ведомстве.