Четыре страны, в том числе Украина, присоединились к санкциям ЕС против РФ за незаконные выборы в Крыму

Украина, Албания, Черногория и Норвегия присоединились к санкциям ЕС против Росси за проведение выборов в аннексированном Крыму.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, страна-член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, входящая в Европейское экономическое пространство, а также Украина присоединились к этой декларации", - говорится в сообщении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини.

Как сообщалось, Совет Европейского Союза 14 мая принял решение о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму и Севастополе.

В санкционный список внесены "заместитель председателя избирательной комиссии Крыма" Инна Гузеева, "секретарь избирательной комиссии Крыма" Наталья Безрученко, "председатель избирательной комиссии Севастополя" Александр Петухов, "заместитель председателя избирательной комиссии Севастополя" Мирослав Погорелов, "секретарь избирательной комиссии Севастополя" Анастасия Капранова.