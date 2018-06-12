События

18:50 12.06.2018

На Донбассе во вторник погиб украинский военный

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На Донбассе во вторник погиб украинский военный

 Незаконные вооруженные формирования на востоке Украины с начала суток по состоянию на 18:00 вторника 11 раз нарушали режим прекращения огня, из которых 4 раза из тяжелого вооружения, один украинский военный погиб сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Facebook.

"В результате ведения боевых действий за текущие сутки один украинский военнослужащий погиб. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, использовали стрелковое оружие и гранатометы под Марьинкой, Троицким, Гнутовым и Водяным.

"Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе пос.Ломакино Мариупольского горсовета был зафиксирован снайперский огонь, он был пресечен контрснайперскими мерами.

Теги: #потери #оос #обстрелы
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