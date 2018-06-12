Фильм "Донбасс" украинского режиссера Лозницы будет показан на Мюнхенском кинофестивале

Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) объявил конкурсную программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, сообщила компания Arthouse Traffic.

В текущем году Мюнхенский фестиваль пройдет с 28 июня по 7 июля.

Как сообщалось, мировая премьера фильма "Донбасс" состоялась 9 мая в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, лента была удостоена премии за лучшую режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Картина стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино). Съемки проходили в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.