События

17:21 12.06.2018

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Лозницы будет показан на Мюнхенском кинофестивале

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Мюнхенский кинофестиваль (Filmfest München) объявил конкурсную программу на этот год. В секции международного независимого кино будет представлена драма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, сообщила компания Arthouse Traffic.

В текущем году Мюнхенский фестиваль пройдет с 28 июня по 7 июля.

Как сообщалось, мировая премьера фильма "Донбасс" состоялась 9 мая в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, лента была удостоена премии за лучшую режиссуру.

"Донбасс" создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Картина стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино (Госкино). Съемки проходили в г.Кривой Рог (Днепропетровская обл.).

Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018 год.

Теги: #мюнхен #кинофестиваль #лозница
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