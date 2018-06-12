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07:52 12.06.2018

Боевики 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

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Боевики 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

      За прошедшие сутки боевики 27 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, в том числе 11 раз с применением тяжелого вооружения, трое военнослужащих ранены, сообщает пресс-центр Операции.

      "За прошедшие сутки, 11 июня, в районе проведения операции Объединенных сил интенсивность боевых действий оставалась стабильно контролируемой. Российско-оккупационные войска 27 раз в сутки нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещено минского договоренностями вооружения", - говорится в сводке по состоянию на 7:00 вторника, обнародованной на странице ООС в Facebook.

      На Луганском направлении боевики пытались ослабить оборонительные рубежи военнослужащих ВСУ в районе населенного пункта Новотошковское. На Горловском направлении активная оборона подразделений Объединенных сил продолжалась в районах населенных пунктов Троицкое и Светлодарск.

      На Донецком направлении - вблизи Авдеевки и Пески. Оставалась напряженной ситуация на Мариупольском направлении в районах населенных пунктов Ломакино, Водяное и Широкино.

      По данным украинской разведки, двух боевиков уничтожено и трое ранены.

Теги: #оос #сводка
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