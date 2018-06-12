События

06:50 12.06.2018

Главы США и Северной Кореи приступили к двусторонним переговорам

1 мин читать
Главы США и Северной Кореи приступили к двусторонним переговорам

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын во вторник после рукопожатия в отеле "Капелла" в Сингапуре приступили к двусторонним переговорам в формате с глазу на глаз, сообщил телеканал Си-Эн-Эн.

На них помимо руководителей двух стран присутствуют только два переводчика. Сколько продлится встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына, неизвестно.

В самом начале переговоров, куда была допущена пресса, президент США Д.Трамп выразил надежду на блестящие отношения с Ким Чен Ыном.

"У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут потрясающие отношения", - сказал Д.Трамп.

Как сообщалось, встреча двух стран началась с крепкого рукопожатия и взаимного приветствия.

Судя по лицам лидеров двух стран, они были рады встрече. Оба улыбались при рукопожатии. После краткой беседы перед телекамерами они еще раз пожали друг другу руки и направились на переговоры.

Теги: #сша #переговоры #кндр #лидеры
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

США добавили в санкционные списки трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

Истребитель ВВС F-15 потерпел крушение у берегов Японии

В Сингапуре усиливают безопасность в преддверии саммита США-КНДР

Ким Чен Ын прибыл в Сингапур

Трамп считает, что его встреча с Ким Чен Ыном - единственная возможность для лидера КНДР улучшить жизнь народа

Трамп в связи с заявлениями премьера Канады решил не одобрять итоговое коммюнике саммита G7

Трамп позитивно оценил работу своих представителей с эмиссарами Ким Чен Ына

G7 намерена улучшать условия жизни в странах-"поставщиках" мигрантов, заявляет Трамп

Сенаторы раскритиковали Трампа за призыв вернуть Россию в G7

В Конгрессе США представлен проект резолюции о признании Голодомора геноцидом украинского народа

ПОСЛЕДНЕЕ

Боевики 27 раз открывали огонь по позициям сил ВСУ на Донбассе, ранены трое военных

Условия Балуха хуже, чем говорят в России - крымские правозащитники

Существует несколько планов по деоккупации Донбасса, но они могут быть реализованы уже только после выборов

СБУ вычислило источник ложных сообщения о минировании во Львове

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

Суд в Киеве арестовал без права залога догхантера Святогора

Омбудсмен просит главу Нацполиции и мэра Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства"

В Берлине встречаются главы МИД "нормандской четверки"

Подготовительное заседание в деле по убийству Вороненкова назначено на 13 июня

В Запорожье за сутки произошло два смертельных ДТП с "маршрутками"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА