Условия Балуха хуже, чем говорят в России - крымские правозащитники

Крымского политзаключенного Владимира Балуха, который голодает с марта, 10 июня поместили в камеру- "карандаш", где можно только стоять и сидеть, и продержали около двух часов, сообщают в "Крымской правозащитной группе".

"У украинца без объяснения причин взяли отпечаток пальца правой руки", - говорится в сообщении активистов в соцсети Фейсбук.

По их словам, В.Балух пожаловался родственникам на сильную головную и сердечную боль, которую почувствовал в душном помещении.

"Когда Балуха привели в его камеру, он обнаружил, что из камеры исчез телевизор, о наличии которого сообщает в своем официальном ответе украинскому омбудсмену российский омбудсмен Татьяна Москалькова", - отмечают в организации.

Кроме того, правозащитники утверждают, что сейчас нет второго человека, о котором говорила Москалькова, в камере В.Балуха нет.

"Крымская правозащитная группа расценивает это как необоснованный изоляцию украинца от внешнего мира с целью предоставить на него дополнительное давление", - заявляют в "КПГ".

КПГ связалась с дежурным СИЗО Симферополя по телефону, но он отказался комментировать данную ситуацию.

Ранее омбудсмен РФ Т.Москалькова сообщила, что 19 мая посетила В.Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

По ее словам, В.Балух держится в двухместной камере площадью 10,5 кв.м., в которой есть телевизор и бак для питьевой воды. Вместе с ним камере находится еще один человек.

Как сообщалось, Уполномоченный Верховной Рады Людмила Денисова получила ответ российской коллеги Т.Москальковой о ее мониторинговом визите к украинским политзаключенным в СИЗО Симферополя. В ответе, в частности, указано, что состояние здоровья задержанных оценивается как удовлетворительное.

Раннее, 19 мая в ответ на официальное обращение Л.Денисовой омбудсмен РФ проверила условия содержания и оказания необходимой медицинской помощи украинским политзаключенным Владимиру Балуху, Узаиру Абдуллаеву, Энверу Мамутову, Ремзи Меметову, Зеври Абсеитову, Рустему Абильтарову, Энверу Сейтосманову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову, Руслану Трубачу и Исмаилу Рамазанову.

О результатах этого визита Т.Москалькова ранее проинформировала Л.Денисову в телефонной беседе.