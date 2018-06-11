События

23:29 11.06.2018

Существует несколько планов по деоккупации Донбасса, но они могут быть реализованы уже только после выборов

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Существует несколько планов по деоккупации Донбасса, но они могут быть реализованы уже только после выборов

      Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко отмечает, что существует несколько мирных планов по деоккупации Донбасса, в том числе, подготовленные по неофициальным каналам, но они могут быть реализованы уже после проведения в Украине выборов в 2019 году.

      "Подготовлено несколько вариантов мирного плана по деоккупации сначала Донбасса. Есть официальный канал для подготовки этих решений. Есть то, что опубликовал бывший генсек НАТО Расмуссен на конференции в Мюнхене. Кроме того, подготовлен отдельный пакет решений, в том числе, нескромно скажу, при моем участии в закрытом четырехстороннем режиме "Европа – США – Россия – Украина". И этот план лег на стол и Порошенко, и Путина, и Макрона, и Меркель, и Трампа", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

      А.Гриценко сообщил, что указанный "неофициальный" план детально расписан по этапам, по цифрам и по странам, который примут в этом участие, но не вводится в действие по ряду причин.

      По его словам, одной из них является то, что руководство Российской Федерации еще продолжает оперировать формулировками о том, что на Донбассе нет российских войск, в Украине идет "гражданская война" и т.п. "Но они делают столько ошибок, что все больше и больше будут вынуждены учитывать усилия международного сообщества", - отметил лидер "Гражданской позиции".

      А.Гриценко указал в качестве еще одной причины то, что этот мирный план рассчитан на 3-5 лет. "Быстрее не выйдет. Потому что только разминирование по площади, по предварительным оценкам, около территории Черновицкой области. И не всегда есть карты с обеих сторон. И есть много других проблем, которые нужно решить: вывести рубль и завести гривну, расформировать эти "корпуса", "МГБ", "КГБ", "банки", "парламенты", "правительства", определить "моторолл", которых если не заберут, то они должны пойти под суд, где будет элемент амнистии к тем, кто пассивно в это включился", - пояснил он.

      Политик подчеркнул, что только после урегулирования всех проблемных вопросов на неподконтрольной сейчас Украине территории Донбасса можно говорить о "выборах и какой-то новой власти", а до этого там будет "временная международная администрация".

      А.Гриценко уверен, что все эти вопросы будут решать с теми, кто будет легитимно избран на предстоящих выборах в Украине в 2019 году.

Теги: #донбасс #план #гриценко
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