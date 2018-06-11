СБУ вычислило источник ложных сообщения о минировании во Львове

Ложные сообщения о минировании бизнес-центров во Львове поступают с IP-адреса, зарегистрированного в российском городе Омск, сообщают в Службе безопасности Украины.

Как сообщает в понедельник пресс-служба управления СБУ во Львовской области, сотрудники спецслужбы и Национальной полиции установили, что письма и сообщения во Львов поступали из сети российского интернет-провайдера "Теле2".

По данным СБУ, IP-адрес, с которого приходили сообщения, зарегистрирован в российском городе Омск.

Как сообщалось, на протяжении двух последних недель на "горячую линию" Львова ежедневно поступают сообщения о минированиях нескольких бизнес-центров города.