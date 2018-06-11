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21:28 11.06.2018

Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

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Курс гривни на межбанке в понедельник укрепился к доллару США на 4 коп.

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник укрепился до 26,1025 грн/$1 с 26,145 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,095-26,11 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,0913 грн/$1 с 26,1364 грн/$1. Торговый оборот составил $270,32 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $291,7 млн.

Теги: #курс #гривна
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