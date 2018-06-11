Омбудсмен просит главу Нацполиции и мэра Киева обеспечить безопасность участников "Марша равенства"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе Национальной полиции Сергею Князеву и мэру Киева Виталию Кличко с просьбой обеспечить надлежащую безопасность и права участников "Марша равенства", который запланирован на 17 июня.

"Опираясь на данные мониторинга и многочисленные проявления ксенофобии во время проведения "Марша равенства" в разных городах в течение 2013-2017 годов, уполномоченный обратилась к руководителю Национальной полиции Сергею Князеву", - сообщает пресс-служба омбудсмена в понедельник.

В частности, Л.Денисова отметила, что согласно практике Европейского суда по правам человека, на государстве и, в частности, на правоохранительных органах лежит обязательство принять надлежащие меры для обеспечения безопасности участников мирного собрания от физического насилия со стороны оппонентов, обеспечения беспрепятственного проведения собрания и т.д.

"Кроме этого, власти обязаны использовать любые средства, чтобы обеспечить мирное проведение собрания, например, путем публичных заявлений перед демонстрацией с выражением толерантной, примирительной позиции, или предупредив потенциальных нарушителей о характере возможных санкций. Поэтому омбудсмен выразила просьбу обеспечить надлежащие меры безопасности участников "Марша равенства" и общественного порядка во время проведения акции", - сказано в сообщении.

Также Л.Денисова направила обращение к мэру столицы В.Кличко с просьбой принять в пределах компетенции все надлежащие меры для обеспечения права граждан на мирные собрания и свободу слова.

"В обращении омбудсмен отметила, что недопустимой является также любая дискриминация, в том числе по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, при вмешательстве государственных органов в реализацию гражданами права на мирные собрания", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, "Марш равенства", который организовывает ЛГБТ-сообщество, пройдет в Киеве 17 июня под лозунгом "Страна свободная - будь собой!".