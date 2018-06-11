В Берлине встречаются главы МИД "нормандской четверки"

В Берлине (Германия) проходит встреча министров иностранных дел в нормандском формате (Франция, Германия, Украина, Россия).

На заседании планируется поднять вопросы безопасности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Предыдущая встреча глав МИД стран "нормандской четверки" состоялась 18 февраля 2017 года "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.