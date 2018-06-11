В Запорожье за сутки произошло два смертельных ДТП с "маршрутками"

В Запорожье за минувшие сутки произошло две аварии с маршрутными микроавтобусами, которые унесли жизни людей, рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в патрульной полиции Запорожья.

Одна авария с микроавтобусом маршрута №61 произошла днем в Осипенковском районе Запорожья на ул.Звенигородской. "Маршрутка" сбила пешехода, после чего врезалась в столб.

Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили на месте аварии 58-летнего водителя с разбитой головой, а также погибшего пешехода. Водитель госпитализирован.

Полицейские утверждают, что во время ДТП маршрутный автобус был без пассажиров. По предварительным данным, водитель хотел избежать столкновения с пешеходом, однако этого ему не удалось, от удара пешеход вылетел на зеленую зону.

Менее суток назад, в воскресенье, 10 июня в Шевченковском районе Запорожья произошла другая смертельная авария с участием "маршрутки": автомобиль "Volvo" протаранил микроавтобус маршрута №5 с пассажирами, в результате чего тот перевернулся.

В результате аварии получили ранения 7 пассажиров маршрутки, еще одна женщина-пассажир умерла от полученных травм. Следствием установлено, что водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Ведется следствие.