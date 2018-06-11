Нацбанк нацелен сохранить жесткую монетарную политику в отсутствии факторов ускоренного снижения инфляции

Продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ) снимает необходимость ужесточения монетарной политики, в то же время для перехода к снижению учетной ставки необходимо ощутимое замедление инфляции, сообщил замглавы центробанка Олег Чурий.

"Если реформы будут воплощены, сотрудничество с МВФ продолжится, а инфляция будет снижаться в соответствии с нашим текущим прогнозом, у нас будет возможность для валютной либерализации и сохранения учетной ставки на нынешнем уровне", - сказал он на совместной конференции ICU и Bloomberg "Opportunity Knocks – Ukraine Local Bond Market Conference" в Лондоне.

Замглавы НБУ напомнил, что монетарный комитет во время заседания в мае рассматривал альтернативный указанному сценарий развития событий - без реформ и без финансовой поддержки официальных кредиторов.

"Если ситуация будет развиваться по такому сценарию, это приведет к усилению рисков для роста инфляции и мы будем вынуждены повышать учетную ставку", - сказал О.Чурий.

Он добавил, что НБУ в крайнем случае может рассмотреть возможность использования других инструментов, например, валютных ограничений, если это потребуется для сохранения финансовой стабильности.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о Высшем антикоррупционном суде (президентский законопроект №7440), что является одним из ключевых условий продолжения сотрудничества с МВФ.

В настоящее время специалисты МВФ проводят анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте поддерживаемой Фондом программы реформ.

Второе ключевое условие продолжения сотрудничества с МВФ – выполнение данного еще весной прошлого года украинским правительством обещания единовременно повысить цены на газ для населения до рыночного уровня.

Фонд также озабочен состоянием государственного бюджета Украины на 2018 год, считая его несбалансированным.