События

18:39 11.06.2018

Прокуратура Киева возбудила дело относительно попытки мошенника завладеть квартирой умершим тележурналистики

1 мин читать
Прокуратура Киева возбудила дело относительно попытки мошенника завладеть квартирой умершим тележурналистики

Киевская местная прокуратура №10 начала уголовное производство по информации в СМИ о попытке незаконного завладения квартирой в центре Киева, которая принадлежала сотруднице телеканала "1+1", умершей полгода назад.

"В ходе собственного расследования коллеги умершей журналистки установили, что неизвестный мужчина, который не является ее родственником и якобы проживает на неподконтрольной территории Луганской области, открыл наследственное дело по ее имуществу. Кроме того, выяснилось, что человек с такими анкетными данными умер 11 лет назад в возрасте 77 лет", - сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева в понедельник.

В прокуратуре проинформировали, что в рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.15 (покушение на преступление), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины, изложенные журналистами факты будут тщательно проверены.

Ход расследования взят на контроль столичной прокуратурой.

Теги: #прокуратура
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Прокуратура Мюнхена обвинила Audi в фальсификации данных о выбросах

По факту смертельного ДТП с участием полицейского автомобиля в Изюме начато уголовное производство

СБУ блокировала схему масштабной переправки нелегалов в Украину

Военная прокуратура задержала военнослужащего ВСУ на взятке в 25 тыс.грн

По факту растраты бюджетных средств при реконструкции харьковского сада им.Шевченко начато дело, сумма ущерба устанавливается

Прокуратура просит суд арестовать Германа за подготовку теракта с убийством Бабченко, его адвокаты считают ходатайство необоснованным

Суд взял под стражу мужчину, который пытался продать в Камбоджу двух харьковчанок

Следствие установило, что унесший жизнь школьницы в г.Железное обстрел был совершен боевиками

Самыми распространенными военными преступлениями является самовольное оставление военной службы и дезертирство

В обществе "Ромен" заявляют, что их юриста избил сотрудник прокуратуры

ПОСЛЕДНЕЕ

В Берлине встречаются главы МИД "нормандской четверки"

Подготовительное заседание в деле по убийству Вороненкова назначено на 13 июня

В Запорожье за сутки произошло два смертельных ДТП с "маршрутками"

Нацбанк нацелен сохранить жесткую монетарную политику в отсутствии факторов ускоренного снижения инфляции

Суд по делу Кернесу продолжится 18 июня

На Донбассе в понедельник боевики 10 раз нарушали "режим тишины"

СБУ проверяет информацию об участии футбольной команды "Карпаталья" в турнире с участниками от непризнанных государств

США добавили в санкционные списки трех граждан России и пять связанных с РФ компаний

"Укроборонпром" покинул замгендиректора по развитию А.Херувимов

"Киевский метрополитен" начал обновление аудиообъявлений в вагонах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА