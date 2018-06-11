События

18:16 11.06.2018

СБУ проверяет информацию об участии футбольной команды "Карпаталья" в турнире с участниками от непризнанных государств

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СБУ проверяет информацию об участии футбольной команды "Карпаталья" в турнире с участниками от непризнанных государств

Служба безопасности Украины проверяет информацию об участии граждан Украины, жителей Закарпатской области, в составе футбольной команды "Карпаталья", в неофициальном чемпионате мира, в котором принимают участие команды, в том числе из непризнанных и частично признанных государств.

"Служба безопасности Украины проверяет информацию относительно участия в так называемом чемпионате зарегистрированных в Закарпатской области лиц", - рассказала в эфире телеканала "112. Украина" в понедельник пресс-секретарь управления СБУ в Закарпатской области Людмила Коршунова.

По ее словам, участников команды планируют опросить после возвращения домой. "По предварительным данным, которые еще пока что уточняются, несколько таких лиц принимали участие в таком псевдотурнире. Ожидается их возвращение для опрашивания этих участников об обстоятельствах их участия в этом мероприятии", - рассказала Л.Коршунова.

При этом пресс-секретарь облуправления СБУ отметила, что пока что это вся информация, которую в спецслужбе сейчас могут обнародовать.

Как сообщалось, футбольный турнир проходил в Англии под эгидой т.н. Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA). "Карпаталья" победила в этом турнире, обыграв в финале команду Северного Кипра. На эмблеме команды изображены флаги Украины и Венгрии, контуры Закарпатской области Украины, герб области.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов выразил возмущение участием команды "Карпаталья" в турнире, сообщил, что организовал команду депутат Береговского районного совета от Демократического союза венгров (УМДС) Тиберий Фееш, и призвал СБУ "должным образом отреагировать на такой откровенный акт спортивного сепаратизма".

"Необходимо допросить игроков команды, а также детально проанализировать деятельность депутата-организатора "Карпатальи" на предмет посягательства на территориальную целостность Украины и связки с террористическими и сепаратистскими группировками", - заявил И.Жданов.

Теги: #сбу #сепаратизм #футбол
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