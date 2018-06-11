"Укроборонпром" покинул замгендиректора по развитию А.Херувимов

Команду менеджеров госконцерна "Укроборонпром" покинул заместитель гендиректора госконцерна по развитию Артур Херувимов.

Об этом сообщил сам А.Херувимов на своей странице в соцсети Facebook.

"Сейчас передо мной стоят новые вызовы. Я собираюсь продолжить свой профессиональный путь в одной из крупных западных компаний, предложение от которой пока рассматриваю", - написал он.

В "Укроборонпроме" агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили увольнение А.Херувимова. Как уточнил собеседник агентства, замгендиректора госконцерна А.Херувимов уволен с должности по согласию сторон приказом госконцерна от 6 июня.

По данным из открытых источников, до прихода в "Укроборонпром" в 2014 году А.Херувимов занимался частным предпринимательством, работал в должности директора АОЗТ "Южспецгидрокомплект" (Херсон), был депутатом Херсонского облсовета.

В соответствии с принятым Верховной Радой в июне 2011 года законом Украины, "Укроборонпром", в состав которого сегодня входят более 130 предприятий украинского ОПК, включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия, обеспечивает совместно с правительством управление объектами госсобственности в ОПК.

Президент Петр Порошенко указом от 21 февраля назначил главой "Укроборонпрома" гендиректора госкомпании "Укрспецэкспорт" Павла Букина вместо подавшего в отставку, возглавлявшего госконцерн с июля 2014 года Романа Романова.

П.Букин – выходец из системы ВТС и госкомпании "Укрспецэкспорт". В числе первоочередных шагов на новой должности П.Букин назвал оптимизацию и сокращение управленческого аппарата "Укроборонпрома", который насчитывал на момент его назначения 286 чел. На сегодняшний день у главы "Укроборонпрома", согласно официальным данным госконцерна, шесть заместителей.

В мае "Укроборонпром" покинул замгендиректора по внешнеэкономической деятельности Денис Гурак, занимавший эту должность с августа 2014 года.