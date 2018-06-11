"Киевский метрополитен" начал обновление аудиообъявлений в вагонах

КП "Киевский метрополитен" начало обновление аудиообъявлений, которые будут звучать в вагонах метро через пару недель.

"Необходимость перезаписи объявлений назрела давно. Произошло переименование станции "Петровка" на "Почайну", диктора Николая Петренко, с которым предприятие сотрудничало ранее, уже нет, некоторые тексты требуют изменений и осовременивания", - цитирует советника начальника столичного метрополитена Наталью Макогон пресс-служба КП в понедельник.

Как отмечается, сейчас создан базовый украинский контент: названия станций, предупреждения о закрытии дверей, объявления следующих остановок и тому подобное.

Во всех поездах эти записи появятся в течение двух следующих недель, начиная с "синей линии". Английский вариант, по-прежнему будет озвучиваться носителем языка.

Отмечается, что при создании контента для метро основными важными факторами были: возможность оперативной работы с оборудованием, в том числе запись и обработка голоса, независимость от человеческого фактора, наличие авторских прав на продукт и качественный материал. После рассмотрения ряда предложений, "Киевский метрополитен" обратился к компании Tak Treba Production, которая "согласилась на длительный социальный проект с метрополитеном на бесплатной основе".

"Этот некоммерческий проект – наша инвестиция в качественные изменения столицы и ее инфраструктуры", - говорит директор компании Дмитрий Мельник.