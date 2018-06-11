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17:40 11.06.2018

Минрегион предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве для внедрения инноваций

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Минрегион предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве для внедрения инноваций

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ Украины предлагает ввести параметрический метод нормирования в строительстве вместо существующего распорядительного для внедрения инновационных решений, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, соответствующие изменения министерство предлагает в законопроекте №6577 "О внесении изменений в закон Украины "О строительных нормах".

"В большинстве развитых стран применяется параметрический метод при формировании требований строительных норм. В Украине мы до сих пор руководствуемся распорядительным методом, который не разъясняет ни целей, ни функций, ни критериев их выполнения и является, по сути, жесткой инструкцией, которая не предусматривает использование новых технологий и альтернативных решений в строительстве", - объяснил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

Параметрический метод нормирования предусматривает установления параметров, которым должен соответствовать объект, например, целей, функциональных требований, критериев по безопасности и качеству, вместо жестких императивных предписаний.

"Например, согласно распорядительным методом ширина коридора в жилых домах от дверей квартир до выхода в лестничную клетку должна быть запроектирована не менее 3 м, без уточнения целей. Согласно параметрическому методу, ширина коридора проектируется с расчетом, что в случае возникновения пожара можно безопасно и быстро эвакуировать людей из здания. Цель - обеспечение безопасной эвакуации людей из здания в случае возникновения пожара. Критерий - время эвакуации. Требования к эксплуатационным характеристикам и показателям - расстояние от дверей", - объяснили в пресс-службе Минрегиона.

Таким образом, внедрение данного метода сократит количество необоснованных норм и позволит проектировщикам использовать альтернативные проектные решения в строительстве.

Кроме того, Минрегион планирует принять новую государственную строительную норму (ГСН), разрешающую стеклить балконы и лоджии при проектировании домов.

Согласно ГСН, остекление балконов или лоджий с шириной не менее 1,2 м можно выполнять, если площадь остекления составляет не менее 50% от площади наружных стен балконов, а суммарная ширина окон составляет не менее 1,2 м, и они открываются на сторону балкона.

По словам Л.Парцхаладзе, это предотвратит самопроизвольное остеклению балконов, улучшит внешнюю эстетику зданий и расширит возможности пожарной безопасности жителей.

Теги: #инновации #строительство #минрегион
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