Лидер оппозиционной партии задержан в Тбилиси

Лидер оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелиа задержан в понедельник в Тбилиси на проспекте Руставели сотрудниками патрульной полиции, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, вместе с Н.Мелиа задержаны еще несколько членов ЕНД и участников акции протеста перед зданием парламента.

Сообщается, что задержание произошло после того, как участники акции возмутились действиями полиции, которая приступила к демонтажу установленных перед зданием парламента палаток и вступили в словесную перепалку с полицейскими.

Утром в понедельник сообщалось, что сотрудники полиции убрали с проезжей части проспекта Руставели в Тбилиси три палатки, установленные накануне участниками акции протеста.

Находившиеся в палатках организаторы акции не оказали сопротивления полиции. Позже полицейские за административное правонарушение задержали троих, а затем еще нескольких активистов акции. Палатки были разобраны.

Тем временем члены ЕНД пригрозили проведением масштабной акции протеста. Как заявил журналистам один из лидеров ЕНД Заал Удумашвили, несмотря на действия полиции акция на проспекте Руставели "все равно состоится".

"Акция будет намного более масштабной", - отметил он.

При этом он считает, что Н.Мелиа и другие члены ЕНД были задержаны незаконно. По его утверждению, полицейские "просто запихнули их в машины и увезли".

Между тем, грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что вблизи здания парламента Грузии в Тбилиси мобилизованы сотни полицейских. По ее данным, у здания администрации правительства и Службы государственной безопасности, которые расположены на параллельной проспекту Руставели улице, появились машины с водометами.

На ситуацию в Тбилиси отреагировал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

На своей странице в "Фейсбуке" М.Саакашвили, комментируя задержание членов ЕНД, написал, что власти пытаются запугать оппозицию.

"Не бойтесь их! Ничто их (власть - ИФ) не укрепляет кроме запуганного народа. Их конец близок!", - заявляет находящийся в Грузии в розыске экс-президент.

Между тем в парламентском большинстве считают действия ЕНД провокационными.

Как заявила журналистам одна из лидеров парламентского большинства, председатель комитета по юридическим вопросам Эка Беселия, "то, чем занимаются лидеры "Нацдвижения", это провокация и обструкция".

Ранее организатор акции Заза Саралидзе заявил журналистам, что, несмотря на давление со стороны властей, он продолжит акции протеста у здания парламента.

В декабре 2017 года в массовой драке старшеклассников в Тбилиси были убиты двое подростков. На основании материалов следствия Тбилисский государственный суд не установил убийцу 16-летнего Давида Саралидзе, что вызвало акции протеста, в результате которых подал в отставку главный прокурор Ираклий Шотадзе. Под натиском протеста граждан в парламенте была создана временная следственная комиссия. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с З.Саралидзе и пообещал ему максимальное содействие в установлении личности убийцы его сына.

Изначально акции в поддержку требований З.Саралидзе проводили представители различных общественных и студенческих организаций, к ним присоединялись граждане, однако позже к акции решили присоединиться ряд оппозиционных партий во главе с ЕНД. После появления политиков на акции члены общественных движений отказались участвовать в ней.