Кличко: На путепроводе возле ст. м. "Выдубичи" ремонтируют деформационные швы покрытия

На путепроводе в районе станции метро "Выдубичи" осуществляется ремонт деформационных швов покрытия, обвала моста на том участке нет, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Очень много неправдивой информации и спекуляций. На самом деле там происходит плановый ремонт деформационных швов, ни о каком обвале моста речь не идет", - цитирует В.Кличко пресс-служба городского головы.

По словам мэра, столичная власть провела инспекцию состояния мостов и путепроводов Киева. Установлено, что 70 объектов - в предаварийном состоянии. "Наша задача - в максимально короткие сроки сделать всё, чтобы они были отремонтированы", - подчеркнул В.Кличко.

Он также сообщил, что в текущем году начнется ремонт Шулявского путепровода, который продлится 2 года. Ориентировочная стоимость ремонта - до 1,5 млрд грн.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что возле станции метро "Выдубичи" на части моста отсутствует дорожное покрытие. К сообщениям прилагались соответствующие фотографии.