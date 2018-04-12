События

09:55 12.04.2018

Рыбоохрана за 3 месяца выявила нарушения более чем на 4 млн грн

Рыбоохрана за 3 месяца выявила нарушения более чем на 4 млн грн

Рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны за три месяца 2018 года провели 4,98 тыс. рыбоохранных рейдов и зафиксировали 7,99 тыс. нарушений, ущерб от которых превысил 4 млн грн.

Согласно пресс-релизу Госрыбагентства, 1,95 тыс. правонарушений были грубыми.

В рамках рейдов было изъято 27 тонн биоресурсов. Из них 3,4 тонны - у рыбаков-промысловиков, 11,9 тонн - во время незаконного приобретения или сбыта рыбы (биоресурсов) и 6,2 тонны - по актам изъятия бесхозного имущества. Задержано 101 транспортное средство.

С января по март составлено и направлено в суды для привлечения нарушителей к ответственности 2,78 тыс. дел.

Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Житомирской области и Азовском бассейновом управлении.

"С 1 апреля в большинстве областей Украины начался нерестовый запрет на лов биоресурсов. В это время разрешен вылов только с берега и только в пределах населенного пункта одной удочкой, донкой или спиннингом. Осуществлять лов можно только на один крючок. Суточная норма вылова для рыбака - до 3 кг рыбы. Рыбоохранные патрульные в усиленном режиме следят за соблюдением нерестового запрета. Поэтому, в случае выявления правонарушения, наказание гражданам не избежать", - подчеркнул председатель Госрыбагентства Ярослав Белов.

По состоянию на начало апреля по всей Украине запущено 24 управления рыбоохранного патруля, где работает 443 патрульных. Патруль запущен в Ивано-Франковской, Винницкой, Николаевской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Луганской, Полтавской, Запорожской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Львовской, Донецкой, Волынской областях.

Работает Азовское и Черноморское бассейновые управления рыбоохранного патруля и Управление оперативного реагирования "Рыбоохранный патруль".

Ожидается, что еще три управления начнут работу в 2018 году - в Хмельницкой, Херсонской и Кировоградской областях.

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Интерфакс-Украина
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