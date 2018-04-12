События

09:54 12.04.2018

Администрация СИЗО в Краснодаре отказала в продуктовой передаче украинцу Павлу Грибу

Администрация СИЗО в Краснодаре отказала в продуктовой передаче украинцу Павлу Грибу

Администрация следственного изолятора в Краснодаре (РФ) отказалась передавать продукты питания гражданину Украины Павлу Грибу, сообщил его отец Игорь Гриб.

"Эти продукты передавать запрещено. Гриб на диете". Такой ответ услышал человек, который пытался сделать Павлу продуктовую передачу. Администрация СИЗО практически ничего не позволила передать сыну", - написал он на странице в Фейсбуке.

По словам И.Гриба, на фоне общего ухудшения здоровья отсутствие минимально необходимого питания повышает риск "внезапного появления выраженного кровотечения из просвета пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки, с пониженной свертывающей функцией крови" (заключение доктора медицинских наук, профессора Василия Притулы). Врач также рекомендует И.Грибу в комплексе лечения порто-системную шунтирующую операцию.

И.Гриб обеспокоен тем, что в случае внутреннего кровотечения ни одно медицинское учреждение Краснодарского края не сможет оказать Павлу необходимую помощь.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре. Решением суда от 2 марта 2018 года срок его содержания под стражей был продлен до 4 мая.

9 апреля 2018 года И.Гриб сообщил, что его сын не получает необходимую медицинскую помощь, несмотря на ухудшение здоровья.

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