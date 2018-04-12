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09:38 12.04.2018

Порошенко и Турчинов поздравили работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником

Президент Украины Петр Порошенко и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов поздравили работников ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником.

"Поздравляю работников ракетно-космической отрасли Украины. О работе наших инженеров по ракетостроению знают во всем мире, их разработки помогают защищать территориальную целостность и независимость нашей страны", – написал президент на своей странице в Facebook.

Он также отметил высокие идеи и разработки, благодаря которым "наша страна стала в ряд государств, которые прокладывали человечеству дорогу к звездам".

В свою очередь, секретарь СНБО отметил особое место работников ракетно-космической отрасли среди специалистов стратегических наукоемких отраслей Украины.

"Вы формируете имидж Украины на мировой арене как технологически развитого государства, имеющего в своем арсенале очень большой интеллектуальный потенциал", – говорится в поздравлении А.Турчинова.

Он отметил плодотворное сотрудничество Украины с международными партнерами в реализации совместных проектов.

"Благодаря усилиям ученых и производственников состоялся успешный запуск ракеты-носителя среднего класса Antares-230, которая вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus с грузом для Международной космической станции", – напомнил секретарь СНБО.

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