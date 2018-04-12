События

07:25 12.04.2018

Спасатели ликвидировали пожар в одном из общежитий в Броварах, пострадавших нет

Спасатели ликвидировали пожар в одном из общежитий в Броварах, пострадавших нет

В среду в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в четырехэтажном здании общежития по ул.Хельсинкской группы, 14 (г.Бровары), пострадавших нет, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"11 апреля в 21:50 в г.Бровары по ул.Хельсинкской группы, 14 в четырехэтажном здании общежития возник пожар крыши", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в 23:59 спасатели ГСЧС ликвидировали пожар на площади 500 м2. по предварительной информации жертв и пострадавших нет.

Кроме того, во время тушения пожара спасатели эвакуировали 60 человек.

К ликвидации возгорания привлекалось 16 единиц техники и 68 человек личного состава Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

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