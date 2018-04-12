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06:31 12.04.2018

За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли ВСУ, пострадавших нет

За минувшие сутки боевики 38 раз обстреляли ВСУ, пострадавших нет

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 38 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пострадавших в результате обстрелов не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали игнорировать режим полного прекращения огня, осуществив 38 обстрелов позиций украинских защитников", – сказано в сводке на странице штаба в Facebook в четверг утром.

В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82-мм минометов, а также из гранатометов различных систем агрессор вел огонь по украинским укреплениям в районе Песков и шахты Бутовка. 82-мм минометы противник применил вблизи Новотроицкого, а танковое вооружение неподалеку Каменки.

Также из гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки, Талаковки, Марьинки, Водяного и Пищевика, из крупнокалиберных пулеметов – защитников Каменки, Гнутово, Опытного, Водяного, Песков, Новотроицкого и Павлополя, а из вооружения БМП – Гнутово, Песков, Невельского и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие противник применил по украинским позициям в районе Авдеевки, Лебединского, Каменки, шахты "Бутовка", Талаковки, Водяного и Гнутово, а вблизи Марьинки велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120-мм минометов боевики вели огонь по украинским опорным пунктам под Троицким, а из стрелкового оружия обстреляли защитников Станицы Луганской.

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