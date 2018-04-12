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02:01 12.04.2018

Белый дом отверг предположение России об инсценировке химатаки в Сирии

Президент США Дональд Трамп не согласен с предположениями России о том, что химическая атака в сирийском городе Дума носила постановочный характер, заявила пресс-секретерь Белого Дома Сара Сандерс.

"Разведка, безусловно, рисует другую картину. Президент считает, что Сирия и Россия ответственны за эту атаку с применением химического оружия", - сказала она журналистам, комментируя заявление Москвы.

По словам Сандерс, Россия "гарантировала, что применение химоружия Сирией больше не повторится". "Они потерпели неудачу. Они также помогли Сирии, наложив вето на шесть различных резолюций СБ ООН, которые помогли защитить Асада", - заявила она.

"Поэтому они, безусловно, несут определенную ответственность и, несомненно, они показали себя отрицательными участниками данного процесса", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время, она подчеркнула, что Трамп пока не принял окончательного решения о действиях в Сирии. "У нас есть несколько вариантов, и все эти варианты все еще находятся на столе. Окончательного решения принято не было", - сказала Сандерс.

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