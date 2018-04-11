Пропавший без вести экс-начальник Николаевской таможни найден убитым

Бывший начальник Николаевской таможни Артур Поляков, который исчез без вести неделю назад, был убит, сообщает в среду местное издание "Новости N" со ссылкой на источники в прокуратуре.

"Двое подозреваемых в убийстве уже задержаны сотрудниками полиции. Выяснилось, что убийца был должен Полякову крупную сумму денег – 50 тысяч евро плюс проценты по долгу. С возвратом денег возникли проблемы. В конце концов должники все же назначили своему кредитору встречу – якобы чтобы вернуть долг. Во время встречи они избили экс-таможенника, а затем один из них задушил Полякова удавкой. Стоит отметить, что убийца физически сильный мужчина, весом около 140 килограммов", - пишет издание.

Во вторник правоохранители провели в Николаеве несколько обысков, связанных с убийством бывшего главного таможенника области. Автомобиль погибшего Toyota Highlander был найден в гаражном кооперативе.

А.Поляков 3 апреля уехал из дома по ул.Севастопольской на автомобиле, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг, после этого он домой не вернулся. В полиции открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

А.Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-14гг. до этого работал заместителем начальника Ягодинской таможни (на границе с Польшей), начальником Запорожской таможни. Общий стаж работы в таможенных органах – более 22 лет.

В агентстве "Интерфакс-Украина" не располагают подтверждением этой информации от правоохранительных органов.