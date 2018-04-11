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18:38 11.04.2018

Производитель конопли взял на работу бывшего спикера Палаты представителей США

Производитель конопли взял на работу бывшего спикера Палаты представителей США

Джон Бейнер, спикер Палаты представителей Конгресса США в 2011-2015 годах, стал членом экспертного совета американского производителя марихуаны Acreage Holdings, сообщает MarketWatch.

Вместе с ним членом совета стал бывший губернатор штата Массачусетс Билл Уэлд.

Дж.Бейнер отметил, что его позиция по поводу марихуаны изменилась, и теперь он считает, что более мягкий подход к этому наркотику на федеральном уровне может помочь справиться с растущей зависимостью от опиоидов в качестве болеутоляющих средств среди граждан США.

В настоящее время каннабис входит в ту же категорию веществ, что и героин и ЛСД. При этом в восьми штатах и в округе Колумбия использование конопли разрешено в медицинских и рекреационных целях, еще в 22 штатах - только в медицинских целях.

Как сообщается в совместном заявлении Дж.Бейнера и Б.Уэлда, подавляющее большинство американцев - около 94% - одобряют ту или иную степень легализации марихуаны.

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