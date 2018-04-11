События

18:36 11.04.2018

Боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО с полуночи

Боевики 13 раз обстреляли позиции сил АТО с полуночи

С начала суток по состоянию на 18.00 среды незаконные вооруженные формирования осуществили 13 обстрелов украинских опорных пунктов, применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение, все обстрелы пришлись на донецкое направление, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вследствие вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал", - говорится в сводке, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Facebook.

В частности, на донецком направлении из 120- и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты боевики вели огонь по укреплениям сил АТО в Песках. "Также в районе Каменки агрессор применил вооружение танки, гранатометы - вблизи Авдеевки, Марьинки и Талаковки, а крупнокалиберные пулеметы - по нашим позициям возле Павлополя, Гнутово и Водяного. Кроме этого, защитники Авдеевки, Водяного и Гнутово обстреляны из стрелкового оружия, а в районе Марьинки велся снайперский огонь", - рассказали в штабе АТО.

На луганском направлении с начала суток режим полного прекращения огня боевиками соблюдался в полной мере.

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