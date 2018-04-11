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17:26 11.04.2018

Сообщение о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным

Сообщение о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным

Сообщение о минировании трех бизнес-центров во Львове оказалось ложным, информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"Сотрудники правоохранительных органов провели осмотр помещений и прилегающих к ним территорий – взрывоопасные предметы не обнаружены", - сказано в сообщении львовской полиции.

На время проверки из трех зданий эвакуировали около 800 человек.

В настоящее время полиция устанавливает личность анонима, приславшего сообщение на адрес электронной почты Центра безопасности города.

Как сообщалось, в среду около полудня неизвестный сообщил о минировании трех бизнес-центров во Львове: по ул. Героев УПА, Промысловой и Богдана Хмельницкого.

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