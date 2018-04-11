Минюст незаконно и нелогично продолжает экстрадиционную проверку по Саакашвили при его отсутствии в Украине – адвокат

Министерство юстиции Украины незаконно и нелогично продолжает экстрадиционную проверку в отношении экс-президента Грузии, лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили, который уже два месяца находится за пределами Украины после принудительного выдворения в Польшу, указывает его адвокат Руслан Чернолуцкий.

В ответ на его запрос от 13 марта 2018 года в Минюсте сообщили, что экстрадиционная проверка обстоятельств, которые могут препятствовать выдаче М.Саакашвили Грузии, проводится прокуратурой Киева по обращению министерства с 25 октября 2017 года.

24 января 2018 года срок проверки был продлен до завершения рассмотрения в судах дел о лишении М.Саакашвили гражданства Украины и отказа в предоставлении ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

3 марта Минюст обратился к прокуратуре Киева с просьбой предоставить материалы, полученные в ходе данной проверки, в том числе, о выдворении М.Саакашвили за пределы Украины и о состоянии рассмотрения судебных дел по лишению его гражданства.

Р.Чернолуцкий считает, что ссылка на продолжение судебных процессов по гражданству и статусу экс-президента Грузии в этом ответе Минюста от 30 марта является проявлением некомпетентности должностных лиц министерства.

"Поскольку 28 марта 2018 года постановлением Кассационного административного суда в составе Верховного суда была оставлена без удовлетворения кассационная жалоба Саакашвили, а решения судов предыдущих инстанций, которыми было отказано в удовлетворении исковых требований – без изменений", - пояснил он.

Адвокат также напомнил Минюсту, что постановлением Мостиского пограничного отряда Львовской области от 13 февраля 2018 года М.Саакашвили был запрещен въезд в Украину на 3 года.

В своем запросе от 11 апреля Р.Чернолуцкий просит Минюст предоставить информацию, на основании чего проводится экстрадиционная проверка в отношении М.Саакашвили с учетом отсутствия его в Украине и завершения рассмотрения судебных процессов о его статусе, и что препятствует завершению данной проверки.

Как сообщалось, 12 февраля М.Саакашвили был задержан в ресторане "Сулугуни" в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу.