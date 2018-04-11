Пропавшие жители с.Песчаное найдены погибшими

Четверо жителей с.Песчаное Станично-Луганского района Луганской области, исчезнувшие после того, как выехали на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении, найдены погибшими возле реки Северский Донец непосредственно на линии разграничения, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области в среду.

"В ходе проведения сыскных мероприятий… обнаружили поврежденный автомобиль "Shevrolet Niva". Предварительно установлено, автомобиль поврежден в результате срабатывания неизвестного взрывного устройства (по предварительной информации - противотанковая мина), который детонировал в результате наезда на него автомобиля. Возле автомобиля обнаружены 4 обугленных трупа", - говорится в сообщении.

На месте события время продолжают работать эксперты-криминалисты, взрывотехники и сотрудники следственно-оперативной группы. Факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), решается вопрос о переквалификации события на ст.258 УК (теракт).

В полиции рассказали, что об исчезновении местных жителей им сообщил их сосед. По его словам, 7 апреля 57-летние супруги, их 38-летний сын со своей гражданской 38-летней женой на своем автомобиле "Shevrolet Niva" поехали в неизвестном направлении и доныне их место нахождения неизвестно.

Как сообщалось, днем ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что сотрудники Национальной полиции разыскивают четверых жителей с.Песчаное, которые ранее выехали на автомобиле "Нива Шевроле" в неизвестном направлении и до сих пор не вернулись