Киевсовет в четверг рассмотрит вопрос прекращения договора с инвестором ТРЦ на Почтовой площади для создания музея

Киевсовет в четверг рассмотрит вопрос прекращения договора с ООО "Хенсфорд-Украина", возводящим торгово-развлекательный центр (ТРЦ) на Почтовой площади, с целью сохранения и музеефикации обнаруженного в ходе археологических раскопок прибрежного городского квартала XI-XII века.

Соответствующий проект решения Киевсовета, подготовленный депутатом от "Самопомочи" Сергеем Гусовским, включен в повестку завтрашнего заседания муниципалитета.

Проект документа предусматривает передачу земельного участка и недостроенного объекта "Музею истории Киева", проведение археологических исследований ГП "Центр археологии Киева Института археологии НАН Украины" и последующее создание музея по проекту, который одержит победу на международном конкурсе.

"Сейчас "Хенсфорд-Украина" хочет накрыть все бетонной плитой, под размещение музея планирует отвести комнатку 10 на 10 метров. Конечно, в таком помещении разместить музей невозможно! Если Киевсовет откажется принять решение о возврате площади городу, ни о каком музее речь идти уже не будет", - говорит глава ГО "Почайна" Анабелла Морина.

А.Морина ранее подготовила проект создания музея на Почтовой площади, который одержал победу в рамках столичного "Бюджета участия": для создания объекта город намерен выделить 2 млн грн. "Если нам не удастся отстоять площадь, то тратить 2 млн грн из городского бюджета на концепцию этой комнатки 10 на 10 метров лично у меня рука не поднимется. Я объявлю всем, киевлянам, поддержавшим проект, что нас просто обманули", - отметила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, на Почтовой площади при проведении реконструкции были найдены памятники, имеющими историческую и археологическую ценность. Указанные памятники датированы XI-XII веком и свидетельствуют о размещении в этой местности прибрежного городского квартала Средневекового Киева.