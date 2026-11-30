Опозиційна Народна партія Іспанії заявила про перемогу на парламентських виборах, прем'єр Педро Санчес визнав поразку та заявив, що піде в опозицію.

"Народна партія перемагає на виборах, і Альберто Нуньєс Фейхоо стане прем'єром Іспанії", – йдеться в повідомленні партії в соцмережі X.

За підсумками обробки 70% бюлетенів, Народна партія, лідером якої є Нуньєс Фейхоо, отримує 134 місця в нижній палаті парламенту, ще 50 – її союзник, правий "Vox", два – "Союз народу Наварри". Для більшості в парламенті потрібно щонайменше 176 місць. Соціалісти на чолі з Санчесом мають 117 місць, ще кілька десятків можуть забезпечити їхні союзники.

За першими даними, праві партії перемагають і на виборах до сенату. Провідні іспанські ЗМІ, зокрема "Паїс" і "А-Бе-Се", а також телерадіокомпанія RTVE повідомляють про перемогу Нуньєса Фейхоо.

Санчес, за повідомленнями іспанських ЗМІ з посиланням на джерела, зателефонував Нуньєсу Фейхоо, щоб привітати його з перемогою.

Пізніше Санчес офіційно визнав поразку Іспанської соціалістичної робітничої партії та заявив про готовність продовжувати політичну боротьбу вже в опозиції.

"Це дуже сумна ніч для нашої країни", – сказав він, звертаючись до співвітчизників. За його словами, "це не той результат, на який ми розраховували".

Санчес підтвердив, що визнає перемогу Народної партії та її союзника – ультраправої партії "Vox", і додав, що не сумнівається в чесності виборів.

"І якщо тепер праві й ультраправі сформують коаліцію, то ми будемо в опозиції", – зазначив він.