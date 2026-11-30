Президент США Дональд Трамп заявив, що готовність українського лідера Володимира Зеленського погодитися до перемир'я по нинішній лінії фронту є "прогресом".

Під час спілкування з пресою журналісти зазначили, що, за словами Зеленського, він готовий погодитися на припинення вогню по нинішній лінії зіткнення. На запитання Трампу, чи вважає він це "прогресом", він відповів: "Так, гадаю, що так", – сказав президент США.

Як повідомлялося, Зеленський заявив про готовність України до припинення вогню на лінії зіткнення для переходу до дипломатії, назвавши це дуже великим компромісом, а також висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп знайде спосіб завершити війну без покладання її ціни виключно на Україну.