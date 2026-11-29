У Херсоні внаслідок вечірньої авіаційної атаки в неділю постраждав літній чоловік, повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

"Стало відомо про постраждалого внаслідок вечірньої авіаційної атаки Херсона. 70-річний чоловік перебував у будинку в Центральному районі міста. У нього діагностували мінно-вибухову травму, акубаротравму та гостру реакцію на стрес", – написав він у телеграм.

За його словами, постраждалого чоловіка госпіталізували.

Джерело: https://t.me/yaroslavshanko/8089